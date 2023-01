AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Çankırı'da konuştu:

ÇANKIRI (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, altılı masanın cumhurbaşkanı adayı ile ilgili, "Yine cumhurbaşkanı seçildiğinde masanın ortaklarından icazet alacağını, halkın oyuyla seçilen cumhurbaşkanının masanın ortaklarının onayıyla işlem yapacağını ifade ediyorlar. Türkiye'nin eski vesayet günlerine geri dönüşü vadediyorlar." dedi.

Uygur, "2023 Şehir Buluşmaları" kapsamında kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 20 yıllık AK Parti hükümetleri döneminde yapılan hizmetlerden bahsetti.

Şer odaklarının Türkiye'nin önünü kesmek için boş durmadığını belirten Uygur, "Türkiye her yükselişe kalktığında, bilirsiniz hem demokrasisine hem liderine hem vatanına, devletine, istikbaline, istiklaline sahip çıktığı o süreçlerde hep ifade ediyoruz, birtakım şer odakları yine boş durmuyor. Geçtiğimiz günlerde İsveç'te hem Sayın Cumhurbaşkanı'mıza hem onun nezdinde Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik birtakım terör eylemi diyebileceğimiz boyutta eylemler hayata geçiriliyor. Bizim kutsalımıza yine saldırılıyor. Kur'an-ı Kerim'e karşı fütursuzca hareketlerde bulunuluyor. Güçlü ve büyük Türkiye'nin yolunu kesmek için her zamanki gibi belli dönemlerde, her seçim öncesi süreçlerde olduğu gibi bu dönemde de birtakım oyunlar yine sahneye konulmaya çalışılıyor." diye konuştu.

Uygur, altılı masanın adayını hala belirleyemediğine işaret ederek şunları söyledi:

"Seçim tarihiyle ilgili netleşme meydana geldi. Çalışmaya gayret ediyoruz ama karşımızda altılı masa var. Demişlerdi, 'Siz seçim tarihini açıklayın, biz ertesi gün adayımızı açıklayacağız.' diye. Yaklaşık 1,5 yıldır toplanıyorlar. Dün de yine bir toplantı gerçekleştirdiler ancak daha adaylarını belirleme usulüyle ilgili, 'Adayımızı nasıl belirleyeceğiz' diye bir karar alabildiklerini ifade ettiler. O masanın millete vadettiği eski vesayet günlerine bir özlem, yine bir vesayet modeli vadediyorlar. Masanın ortaklarının her birinin adaylıkla ilgili talepleri mevcut. Bunda bir ortak noktada mutabık kalamıyorlar. Yine cumhurbaşkanı seçildiğinde masanın ortaklarından icazet alacağını, halkın oyuyla seçilen cumhurbaşkanının masanın ortaklarının onayıyla işlem yapacağını ifade ediyorlar. Türkiye'nin eski vesayet günlerine geri dönüşü vadediyorlar. Milletimiz bu altılı masadan Türkiye'ye bir hayır gelmeyeceğini, Türkiye'ye iyilik getirmeyeceğini gayet net ve iyi şekilde görüyor. Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle yeni Türkiye Yüzyılı'nda eserlerimizi, hizmetlerimizi, hak ve özgürlükler alanındaki reform niteliğindeki yeniliklerimizi oluşturmaya devam edeceğiz."

Anayasa değişikliği teklifinin komisyonda görüşüldüğünü dile getiren Uygur, şunları kaydetti:

"Burada da yine samimiyetsiz tablo ile karşılaştık. Muhalefetin samimiyetsiz tutumu ile karşılaştık. Bir gece yarısı Türkiye'de fiilen artık ortada olmayan, ortadan kalkmış bir mesele ile ilgili kanun teklifi gündeme getirdiler. Getirdikleri kanun teklifi, bu meseleye etraflı ve net, kesin bir şekilde çözmekten uzak, hatta geriye dönüşü bir şekilde anımsatan bir kanun teklifiydi. 'Buyurun, madem bu meselede samimisiniz, içtensiniz, milletimizin yolundasınız, bunu daha geniş çerçevede, daha geniş belgeleriyle anayasal güvenceyle teminat altına alalım. Bunu hep birlikte yapalım. Bu Meclisin, milletvekilinin, parlamentonun milletimize karşı tarihi bir görevidir, Meclisin onurudur, bunu hep birlikte yapalım.' dedik ama oradaki tabloda hem biz gördük hem bütün milletimiz gördü. Yine samimiyetsiz tutumlarını bir kademe ileriye götürdüler."

Uygur, Türk milletinin ferasetiyle 2023 seçimlerinde Türkiye'nin yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğini sözlerine ekledi.





