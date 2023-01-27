AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, Çankırı'da ziyaretlerde bulundu

ÇANKIRI (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Çankırı'da ziyaretler gerçekleştirdi.
"2023 Şehir Buluşmaları" kapsamında geldiği Çankırı'da basın toplantısının ardından şehit ailesini ziyaret eden Uygur, daha sonra esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnafla sohbet eden Uygur, hayırlı işler diledi.
AK Parti Çankırı İl Başkanlığını da ziyaret eden Uygur, İl Başkanı Abdulkadir Çelik ve Merkez İlçe Başkanı Bahri Kılıç'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ardından partisinin kadın ve gençlik kolları üyeleriyle bir araya gelen Uygur, partililerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.