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ÇAKÜ Rektörü Çiftçi'den Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki

AA

ÇAKÜ Rektörü Çiftçi'den Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, bazı ülkelerde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi.

Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa'da son dönemde Türkiye ve İslam'a yönelik ötekileştirme, haksızlık ve saygısızlık içeren birçok eyleme tanıklık edildiğine işaret etti.

Yapılan eylemlerin Müslümanlar için kabul edilebilir olmadığına dikkati çeken Çiftçi, "İslam'ın kutsallarını, milletimizin hassasiyetlerini ve ülkemizi hedef alan eylemler, yakın tarihimizde sürekli karşılaştığımız üzücü ve asla kabul etmediğimiz hadiselerdir. Zaman zaman terör örgütlerince gerçekleştirilen eylemlerin benzerleri şimdilerde Avrupa'daki siyasi partilerin temsilcileri marifetiyle yürütülmektedir. Terör örgütlerinin düzenlediği gösteride ülkemize yönelik söylemler ve Cumhurbaşkanımıza dönük tehditler pervasızca savrulurken, İsveç makamları bu eylemleri adeta akıl tutulmasıyla ifade özgürlüğü olarak değerlendirdi. Bu tür tehdit ve hakaret içerikli eylemlerin çoğunlukla cezasız kalması, dozu her geçen gün artan provokatif eylemleri cesaretlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da çifte standartçı siyaset nedeniyle İslamofobinin çok tehlikeli şekilde yükseldiğini belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Fransa'da Peygamber Efendimize hakaret eden karikatürlerin devlet binalarına yansıtılarak Müslümanlara ve İslam'ın bütün değerlerine hakaret edilmesinin demokrasi ve insan hakları koruması altında nasıl gerçekleştirildiğini hatırlamak gerekiyor. Öncelikle bu çirkin eylemleri en şiddetli hissiyatlarımızla kınıyor, gereğini yapmayanları inançlara ve dini değerlere saygılı olmaya davet ediyorum. Dahası İslamofobi eylem için Stockholm Büyükelçiliğimizin adres olarak seçilmesinde Türkiye'nin dış politikada attığı kararlı ve güçlü adımların uluslararası dengelerde bıraktığı tesirin etkili olduğuna inanıyoruz. Telin ettiğimiz bu eylem için Türkiye Büyükelçiliğinin seçilmesini, mazlum Müslüman coğrafyalara hamilik yapmaya çalışan, İslam'ı, kimliğinin mütemmim cüzü olarak gören bir ülke olmamızdan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz."


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