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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldıztepe Kayak Merkezi, İstiklal Yolu Pisti'nde sezonu açıyor

AA

Yıldıztepe Kayak Merkezi, İstiklal Yolu Pisti'nde sezonu açıyor

ÇANKIRI (AA) - Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Yıldıztepe'de kar yağışı sonrası kayak sezonu hafta sonu açılacak.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan yağış sonrası pistlerdeki kar kalınlığının yaklaşık 40 santimetreye ulaştığını söyledi.

Ilgaz Dağı eteklerindeki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nin 900, 2 bin 400 ve 4 bin 500 metrelik üç piste sahip olduğunu belirten Öztürk, merkezdeki 4 bin 500 metrelik, eğimi az İstiklal Yolu Pisti'nin bu hafta sonu hizmete sunulacağını bildirdi.

Yıldıztepe'nin hem doğası hem ulaşımı dolayısıyla misafirlerin ilgisini çektiğini anlatan Öztürk, "Bu sezon kar yağışının gecikmesi dolayısıyla sezonumuzu da geç açmak durumunda kaldık. İlk etapta en uzun pistimiz İstiklal Yolu Pisti'ni kayakseverlerin hizmetine sunuyoruz. Daha fazla kar yağışına ihtiyaç duyulan 2 bin 400 metre uzunluğa sahip Dikmen Pisti'ni de önümüzdeki günlerde açmayı planlıyoruz." dedi.

Bölgede kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.


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