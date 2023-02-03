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ÇANKIRI (AA) - Çankırı, Tokat ve Kastamonu'da kar etkili oluyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Çankırı şehir merkezinde, sabah başlayan kar etkisini artırdı.

Kısa sürede beyaza bürünen kentteki vatandaşlar, telefonlarıyla kar yağışını kayda aldı.

Kentte kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

- Tokat

Tokat'ta özellikle yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Yarın kar şenliği yapılacak Başçiftlik ilçesinde yağış aralıklarla sürüyor.

- Kastamonu

Kastamonu'da Ilgaz Dağı ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde yoğun kar görülüyor.



Karayolları ve trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürütüyor.





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