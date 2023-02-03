ÇANKIRI (AA) - Çankırı, Tokat ve Kastamonu'da kar etkili oluyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Çankırı şehir merkezinde, sabah başlayan kar etkisini artırdı.
Kısa sürede beyaza bürünen kentteki vatandaşlar, telefonlarıyla kar yağışını kayda aldı.
Kentte kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.
- Tokat
Tokat'ta özellikle yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.
Yarın kar şenliği yapılacak Başçiftlik ilçesinde yağış aralıklarla sürüyor.
- Kastamonu
Kastamonu'da Ilgaz Dağı ve 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'nde yoğun kar görülüyor.
Karayolları ve trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürütüyor.