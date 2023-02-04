Ömer Topuz Büyük Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası Çankırı’da başladı

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ÇANKIRI (AA) - Ömer Topuz Büyük Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası, 22 ilden 170 sporcunun katılımıyla Çankırı'da başladı.

Çankırı Valiliğinin ev sahipliğinde Türkiye Güreş Federasyonu ve Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen şampiyonanın açılış töreni Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.



Törende konuşan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, güreşin ata sporu olduğunu söyledi.

Çankırı'nın bu alanda yetiştirdiği çok değerli sporcuları olduğunu belirten Esen, "Çankırı her branşta çok büyük yetenekler çıkarmıştır. Uluslararası müsabakalarda da Çankırı'yı akabinde ülkemizi temsil ederek önemli dereceler almıştır." diye konuştu.

Esen, Çankırı'daki şampiyonada mücadelede edecek tüm sporculara başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak da Çankırı'da düzenlenen şampiyonada dereceye giren sporcuların dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edeceğini dile getirdi.

Tüm sporculara başarılar dileyen Ak, "Bu şampiyonada görev alan hakemlerimize kolaylıklar diliyorum, sporcuları yetiştiren antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Güreş, insanlık tarihinin en eski sporlarından biridir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Acıpunar da şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından güreş müsabakaları başladı.

Şampiyona yarın sona erecek.

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