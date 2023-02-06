Çerkeş meydana gelen yangında ev ve otomobil zarar gördü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir evin kömürlüğüne çıkan yangın sonucu evde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Şahin Özışık'a ait iki katlı evin bitişiğindeki kömürlükte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin olay yerinde güvenlik önlemi almasının ardından itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında can kaybı yaşanmazken kömürlüğün bitişiğindeki evde ve kömürlük içinde bulunan otomobilde maddi zarar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.