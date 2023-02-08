Çerkeş ilçesinden deprem bölgesine 11 yardım tırı yola çıktı

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ÇANKIRI (AA) - Kahramanmaraş'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Çerkeş'te toplanan 11 tır yardım malzemesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

Çerkeş Kaymakamlığı ve Çerkeş Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına Çerkeşliler yoğun destek sağlıyor.

Vatandaşlar, deprem bölgesine gönderilmek üzere kıyafet, gıda, battaniye, hijyen malzemeleri gibi yardım paketlerini Çerkeş Kültür Merkezi'ne getiriyor.

Burada toplamda 11 tıra yüklenen yardım malzemeleri dualar eşliğinde deprem bölgesine gönderildi.

Öte yandan Çerkeş Belediyesine ait 1 itfaiye aracı da bölgeye gönderildi.

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu ve Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi, yardım kampanyasına destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

Kampanyanın devam ettiğini belirten Başkan Sopacı, gelen yardımları Kültür Merkezi'nde kabul ettiklerini söyledi.

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