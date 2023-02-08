Çankırı Valiliği AFAD dışındaki nakdi yardım taleplerine itibar edilmemesini istedi

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valiliğinden, deprem bölgesine yapılacak nakdi yardımların sadece AFAD Başkanlığının oluşturduğu resmi İBAN numaralarına yapılacağı, bunun haricindeki nakdi yardım taleplerine itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.



Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya ve diğer yayın ortamlarında deprem bölgelerine yardım yapılacağı ifade edilerek, valiliğin izniyle nakdi yardım talebinde bulunulduğunun iddia edildiği belirtildi.

Valiliğin herhangi bir sivil toplum kuruluşu veya özel firmaya depremzedelere yardım amacıyla nakdi yardım toplama izni vermediği aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizi yasa boğan depremden etkilenen vatandaşlarımız için yapılacak nakdi yardımlar sadece AFAD Başkanlığının depremzedeler için oluşturulmuş resmi İBAN numaralarına yapılabilmektedir. Bunun haricinde yapılan hiçbir paylaşıma ve nakdi yardım talebine itibar edilmemesi gerekmektedir."



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