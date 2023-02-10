"Asrın felaketi" bölgesi için Çerkeşli kadınlar ekmek üretiyor

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ÇANKIRI (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen; Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki 10 ili etkileyen depremlerin ardından Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kadınlar, bölgeye gönderilmek üzere bazlama üretimi yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir araya gelen Çerkeş ilçesindeki gönüllü kadınlar, bazlama üretip bölgeye göndermeye karar verdi.



Bazı kadınların evlerinden, bazılarının da iş yerlerinden destek verdiği çalışmanın ardından bazlamalar deprem bölgesine gönderilecek. Ayrıca ilçedeki fırınlar da depremzedeler için ekmek üretimini sürdürüyor.

ilçede üretilmesi beklenen 40 bin ekmeğin deprem bölgesine ulaştırılması hedefleniyor.





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