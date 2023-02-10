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Çankırı'dan "asrın felaketi"nin yaşandığı deprem bölgesine 82 tır yardım malzemesi gönderildi

AA

Çankırı'dan "asrın felaketi"nin yaşandığı deprem bölgesine 82 tır yardım malzemesi gönderildi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'dan "asrın felaketi"nin yaşandığı deprem bölgesine 82 tır yardım malzemesi gönderildiği bildirildi.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak birçok ekibin bölgeye gönderildiği belirtildi.

Çankırılıların desteğiyle afet bölgesine kısa sürede çok sayıda yardım tırı gönderildiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda afetin 5. günü itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gıda, giyim ve benzeri malzeme taşıyan 33 tır, teknik malzeme taşıyan 2 araç, 39 iş makinesi, 1 yemek aracı ve bu araçlarla birlikte 37 ekip, sivil toplum kuruluşları ve özel işletmeler tarafından gıda, giyim ve benzeri malzeme taşıyan 49 tır ve kamyon, teknik malzeme taşıyan 10 araç, 2 iş makinesi, 1 cenaze nakil aracı ve bu araçlarla birlikte 8 ekip afet bölgesine intikal ettirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bundan sonra yapılacak yardımların düzenli ve ihtiyacı olan bölgelere ulaştırılabilmesi için Çankırı Valiliğince oluşturulan Koordinasyon Merkezi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Makine Parkı ve İtfaiye Müdürlüğündeki "ayni yardım toplama noktaları" ile irtibata geçilmesi uyarısında bulunuldu.

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