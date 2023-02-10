"Asrın felaketi"nin yaşandığı bölgelerden Çankırı'ya 75 depremzede geldi

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ÇANKIRI (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çankırı'ya 75 depremzedenin geldiği bildirildi.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, son günlerde sosyal medyada, Çankırı'ya gelen/gelecek olan depremzedelerle ilgili çeşitli iddialar ve temelsiz söylemlerin yayıldığı belirtildi.

Kente bugüne kadar depremden etkilenen 75 vatandaşın geldiği anlatılan açıklamada, bu vatandaşlardan 15'nin öğretmenevine, 50'sinin kentteki bir otele, 10'unun ise milli eğitim müdürlüğü pansiyonlarına yerleştirildiği kaydedildi.



Açıklamada, bu konuyla ilgili sosyal medya ve diğer mecralarda ortaya atılan iddia ve söylemlere itibar edilmemesi ve resmi kaynaklardan gelen açıklamaların takip edilmesi gerektiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:



"Misafirlerimiz için yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın, karışıklık olmaması için yardımlarını kendi başlarına yapmamaları, valiliğimizce oluşturulan koordinasyon merkezi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Makine Parkı ile itfaiye müdürlüğündeki 'Ayni Yardım Toplama Noktaları' ile irtibata geçmeleri uygun olacaktır."



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