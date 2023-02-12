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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yıkılan 12 binanın enkazından 11 kişi sağ kurtarıldı

AA

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yıkılan 12 binanın enkazından 11 kişi sağ kurtarıldı

ÇANKIRI (AA) - Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları tamamlanan Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde yıkılan 12 binanın enkazından 11 vatandaşın sağ olarak kurtarıldığı bildirildi.

Ekinözü ilçesinde deprem koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AA muhabirine, depremin ilk günü bölgeye geldiklerini, ilk etapta ilçedeki çalışmaların tamamının Çankırı ekibi tarafından koordine edildiğini belirtti.

Çankırı'daki imkanların seferber edilerek depremzede vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanarak arama kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesinin sağlandığını ifade eden Ayaz, Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye ulaştırılan yardım malzemelerinin depolarda düzenlenerek sistemli şekilde vatandaşlara ulaştırıldığını aktardı.

İlçe merkezi ve köylerinde tamamen yıkılan 12 binanın enkazında yürütülen çalışmalarda 11 vatandaşın sağ olarak kurtarıldığını bildiren Ayaz, "Maalesef 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Ekinözü'nde evleri hasar gören vatandaşlarımız için 820 çadır kuruldu. İlçe merkezinde 2 farklı noktadaki prefabrik yapılarda oluşturulan depolardan vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. İlçenin köylerine ise jandarma marifetiyle ihtiyaç duyulan yardımlar ulaştırılmaktadır." dedi.

Vali Ayaz'ın, Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki çalışmaların tamamlanıp yerel ekiplere devredilmesinin ardından Adıyaman'ın Besni ilçesinde deprem koordinasyonunu sağlamakla görevlendirildiği öğrenildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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