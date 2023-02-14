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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Besni'de bazı kamu kurumları yeniden hizmet vermeye başladı

AA

Besni'de bazı kamu kurumları yeniden hizmet vermeye başladı

ÇANKIRI (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Besni'de çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AA muhabirine, büyük felaketin ardından yaraların sarılması için çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Vatandaşlara yeniden hizmet vermeye başlayan kurumlar ile esnafı ziyaret ettiklerini anlatan Ayaz, Besni Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Diş Hastanesi, Besni Sosyal Hizmet Merkezi başta olmak üzere vatandaşların acil ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak kamu kurumlarında incelemelerde bulunduklarını belirtti.

Ayaz, dükkanlarını açarak ilçe halkına hizmet sunmaya başlayan esnafa "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, hayatın normale dönmesine verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

Vali Ayaz'a inceleme ve ziyaretlerinde Besni Kaymakamı Çağlar Partal ve Çankırı İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Matur eşlik etti.


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