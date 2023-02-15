Orta ve Çerkeş ilçelerine 107 depremzede geldi

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ÇANKIRI (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Orta'da 43 kişi misafir ediliyor.

Kaymakam Mehmet Ali Uzun, yaptığı açıklamada, ilçeye Hatay ve Kahramanmaraş'tan 8 aile 43 kişinin geldiğini belirtti.

İlçeye gelen depremzedelerin yakınlarının yanına ve Kanlıca Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarına yerleştirildiğini dile getiren Uzun, depremzede vatandaşların her türlü ihtiyaçları için kaymakamlık ve belediye personeli görevlendirildiğini kaydetti.

Çerkeş ilçesine ise 64 depremzede geldi.



İlçedeki yakınlarının yanına gelen depremzedeleri Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Vekili Ergün Sertkara, İlçe Jandarma Komutanı Bayram Veyil, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, AK Parti İlçe Başkanı Salih Tarın ile sosyal yardımlaşma vakfı personeli ve gönüllü öğretmenler tarafından ziyaret edildi.

Çerkeş'teki depremzedelerin beslenme, temizlik, giyim ve ısınma gibi konuların karşılanacağı, çalışmak isteyen depremzedelere iş imkanının sunulacağı bildirildi.





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