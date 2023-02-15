Besnililer arama kurtarma ekiplerine teşekkürlerini baret ve eldivenlere yazdı

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ÇANKIRI (AA) - Adıyaman'ın Besni ilçesinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere, vatandaşların yazdığı notlar duygulandırdı.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Çankırı Valisi Abdullah Ayaz koordinesinde bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, enkazlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Çankırı'dan bölgeye giden arama kurtarma ekiplerine, bazı vatandaşlarca, üzerinde "Adıyaman Besni, depremde bizleri yalnız bırakmayan Çankırı AFAD gönüllülerine minnettarız. İyi ki varsınız" yazılı baret ve üzerinde "Yıkıldık sesimizi duydunuz, canımıza can oldunuz kahramanlarımız" ile "Adıyaman Besni halkı olarak minnettarız. Allah razı olsun." yazılı eldiven verildi.

Öte yandan Çankırı'dan Hasan Kaya isimli bir genç de arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler için kendi tasarlayıp yaptığı led ışıklı aydınlatmayı gönderdi.

Kaya, yaptığı aydınlatmayı, "Geçmiş olsun. Depremde ekipler için kendim yaptım. Powerbank ile çalışıyor. Asma kancası ve kıskacı var. Düğmeden açılıyor. Bilerek dayanıklı yaptım. Lütfen kazı yapan ekipler kullansın. Anı için bir fotoğraf gönderir misiniz?" notuyla ekiplere gönderdi.

Ekipler, Kaya'nın yaptığı aydınlatmayı sahada kullandıkları sırada çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyadan gence ulaştırdı.



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