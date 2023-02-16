Çankırı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında merkez ilçede bir şüpheliye ait araç, ev ve iş yerinde arama yapıldı.
Aramada 621 ekstasy hap, 2,12 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli savcılıkça sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.