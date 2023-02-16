Çankırılı kadınlar depremzede çocuklar için oyuncak üretiyor

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ÇANKIRI (AA) - Çankırılı kadınlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki çocuklar için pelüş oyuncak üretiyor.

Çankırı Belediyesi Üretim Atölyesi'nde görevli kadınlar, deprem bölgesindeki çocuklara, depremin acısını hafifletmek ve moral vermek amacıyla oyuncak yapmaya başladı.

Gönüllü kadınlar oyuncak yapımı için kalıplar çıkararak kumaşları kesti. Otuz beş farklı kalıpta yapılan yüzlerce oyuncak, deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılacak.

Atölye çalışanlarından Ayşe Aydın, deprem bölgesi için işçi kıyafetleri diktiklerini şimdi de depremzede çocuklar için gönüllü oyuncak ürettiklerin söyledi.

Atölyedeki kadınların çalışmalarını anne yüreğiyle yürüttüğünü belirten Aydın, sevgiyle yarış halinde oyuncak ürettiklerini ifade etti.

Çok büyük bir felaket yaşandığını belirten Semra Yalçın, bu durumda çocukların psikolojik durumlarının da önemli olduğunu, bu yüzden onlar için oyuncak ürettiklerini dile getirdi.

Nefise Şentürk ise Çankırı Belediyesi Üretim Atölyesi olarak tempolu bir çalışmaya girdiklerini belirterek, "Depremzede çocuklarımızı sevindirmek için onlara oyuncaklar yetiştirmeye çalışıyoruz. Onları sevindirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçten sonra arkalarında ve yanlarında olduklarımızı bilsinler. Onlar için elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza söz veriyoruz." dedi.

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