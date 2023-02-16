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Adıyaman'ın Besni ilçesinde tamamlanan arama kurtarma çalışmalarında 70 kişi enkazdan çıkarıldı

AA

Adıyaman'ın Besni ilçesinde tamamlanan arama kurtarma çalışmalarında 70 kişi enkazdan çıkarıldı

ÇANKIRI (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Besni'de arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasıyla ekipler ilçeden ayrılmaya başladı.

Çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, ekiplere göstermiş oldukları yoğun gayret ve özveri nedeniyle teşekkür etti.

Arama kurtarma ekiplerine yollarının açık olması temennisinde bulunan Vali Ayaz, hayatını kaybeden vatandaşlara, yakınlarına ve ilçe halkına başsağlığı, enkaz altından çıkarılan yaralı vatandaşlara da acil şifalar diledi.

Besni ilçesinde 5'i yabancı olmak üzere 33 ekip 340 personelin arama kurtarma çalışmasına katıldığı, depremin ardından ilçe merkezinde 362, köylerde de 48 kişi olmak üzere toplam 410 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Toplamda 27 enkazda tamamlanan arama kurtarma çalışmasının ardından ekiplerce enkaz altından 70 kişinin ise canlı olarak kurtarıldığı belirtildi.


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