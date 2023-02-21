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Adıyaman'ın Besni ilçesinde enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

AA

Adıyaman'ın Besni ilçesinde enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor

ÇANKIRI (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni ilçesinde enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz başkanlığındaki Besni Deprem Koordinasyon Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde Besni'nin de etkilendiği ve büyük hasar oluştuğu hatırlatıldı.

Deprem sonrası vatandaşların acil barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların yapıldığı, ilçe merkezi ve köylerde mobil mutfaklarla yemek ve gıda ihtiyaçlarının karşılandığı belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gerekli yardımlar ilk günden itibaren dağıtılmış ve halihazırda dağıtılmaya devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Köylerde depremden etkilenen vatandaşlar için ihtiyacı karşılayacak şekilde çadırların kurulumunun yapıldığı, çadırların yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evleri olan vatandaşları önceleyecek şekilde dağıtılarak barınma sorunlarının çözüldüğü aktarılan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Besni merkezinde depremin ilk gününden itibaren depremde hasar görmemiş Kapalı Spor Salonu, Aysel Erdemoğlu Anadolu Lisesi, Ali Erdemoğlu Fen Lisesi ve Erdemoğlu Taziye Evi geçici barınma merkezi haline getirilerek, vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyaçları karşılanmıştır. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması, elektrik, su ve doğal gaz sağlanmasıyla vatandaşlarımız KYK Yurtlarına yerleştirilmeye başlanmıştır. Ayrıca 4. Etap TOKİ konutlarından boş bulunan dairelerin merkezde konutları yıkılan ailelere verilmesi planlanmaktadır."

İlçe merkezinde enkaz kaldırma çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiği, zarar tespit çalışmalarının da ekipler tarafından yürütüldüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"OSB'de bulunan 41 dönümlük alanda ilk etapta 546 konteynerlik kent kurulması için altyapı çalışmaları devam etmekte olup en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunmak üzere çalışmalar yoğun şekilde sürdürülmektedir. 11 ilimizi etkileyen bu depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."


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