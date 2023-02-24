Çerkeş'ten deprem bölgesine yakacak yardımı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ÇANKIRI (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çankırı'nın Çerkeş ilçesinden deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

Çerkeş ilçesine bağlı Bölükören, Göynükçukuru, Dikenli, Bayındır ve Yeşilöz köyü sakinlerince depremzedelerin ısınması için odun toplanmaya başlandı.

Bölükören Köyü Derneği Başkanı Niyazi İncesu, Göynükçukuru Köyü Derneği Başkanı Davut Peçine, Dikenli Köyü Derneği Başkanı Rafet Bayar ve Bayındır Köyü Derneği Başkanı Kemal Gündoğdu öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında bin çuval odun hazırlanarak deprem bölgesine gönderilmek üzere Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi'ne teslim edildi.

Gündoğdu, "Allah devletimize zeval vermesin. Milletimizin başı sağ olsun. Büyük bir afet yaşadık. Yaralarımızı sarmak için bizler de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.





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