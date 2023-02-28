Şabanözü ilçesinde depremzedeler yararına kermes düzenlendi

ÇANKIRI (AA) - Kahramanmaraş merkezli, "asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Şabanözü ilçesinde depremzedeler yararına "hayır kermesi" düzenlendi.
Şabanözülü kadınlar öncülüğünde ilçe meydanında düzenlenen kermeste, kadınların el emeği ürünleri ile gıda stantları açıldı. Kermesten elde edilecek gelir, depremzedelere bağışlanacak.
Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Depremin ilk gününden itibaren Şabanözü halkı birlik oldu. Her konuda desteklerini esirgemeyen vatandaşlara teşekkür ediyorum." dedi
Belediye Başkanı Faik Özcan da kermesin iki gün süreceğini belirterek, tüm Şabanözü halkını kermese beklediklerini kaydetti.