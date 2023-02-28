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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ilgaz Belediyesinden deprem bölgesine 32 tır yardım malzemesi gönderildi

AA

Ilgaz Belediyesinden deprem bölgesine 32 tır yardım malzemesi gönderildi

ÇANKIRI (AA) - Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Ilgaz Belediyesince bölgeye 32 tır ayni yardım ile iş makineleri, konteynerler ve çeşitli destek ekiplerinin gönderildiği bildirildi.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası tüm Türkiye gibi Ilgaz'ın da yardımlar hususunda elini taşın altına koyduğunu belirtti.

Deprem bölgesine yapılan yardımlardan dolayı vatandaşlara teşekkür eden Öztürk, "Ilgaz olarak depremin ilk dakikalarından itibaren neler yapabileceğimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Hiç vakit kaybetmeden başladığımız kampanya için ihtiyaç listeleri oluşturduk. Acil ihtiyaç olabilecek el fenerinden battaniyesine, çocuk bezinden temizlik malzemelerine, arama kurtarma ekipmanlarından ısıtıcı, kışlık kıyafet gibi gerekli tüm malzemeler için oluşturduğumuz listelerle kampanyamızı başlattık." ifadesini kullandı.

Yardım sürecinin devam ettiğini, vatandaşların Belediyeden yapılacak duyuruları takip etmeleri gerektiğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Yardım sürecinde toplamda 32 tır ayni yardım malzemesi olmak üzere 1 adet cenaze aracı, 1 adet yol süpürme ve temizleme aracı ile 8 adet konteyneri bölgeye gönderdik. Ayrıca Hatay'ın Erzin ilçesine kurduğumuz aşevinde depremzedelere günlük sıcak yemek çıkardık ve çıkarmaya devam ediyoruz. Depremzede vatandaşlardan ilçemize yerleşen aileler oldu. Onlara kalacak yer temin ettik. Bu ailelerin ihtiyaçlarını da değerli halkımızın yaptığı bağışlardan karşıladık. 6 Şubat gününden itibaren fedakarca hareket ederek depremin yaralarını sarmaya çalışan başta değerli Ilgaz halkımıza, yardımların ulaştırılmasında araçlarını belediyemize ücretsiz tahsis eden araç sahiplerine ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak mesai kavramı gözetmeksizin çalışan belediye personelimize minnettarım. Her birine ayrı ayrı teşekkür ederim."


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