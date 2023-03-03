Çankırı Dodurga beldesinden deprem bölgesine 40 konteyner gönderildi

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ÇANKIRI (AA) - Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında 40 konteyner bölgeye gönderildi.

Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, Dodurga Belediyesi olarak kısa sürede sivil toplum örgütleriyle yardım kampanyası başlatıldığını söyledi.

Bu kapsamda 40 konteyner alınarak deprem bölgesine gönderilmek üzere AFAD'a teslim edildiğini anlatan Kaşıkçı, tüm hayırsever hemşehrilerine teşekkür etti.





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