Çerkeş'te kuraklık ile ilgili alınacak tedbirler görüşüldü

ÇANKIRI (AA) - Çerkeş ilçesinde "Kuraklık ve Alınacak Tedbirler Toplantısı" düzenlendi.
Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, kuraklık, iklim koşulları, barajlardaki suyun yönetimi, su yetersizliğine bağlı sorunların önlenmesi veya asgariye indirilmesi için koordinasyonun sağlanması, kurak periyotlarda suyun sulama alanlarında planlanarak program dahilinde kullanılmasının sağlanması ve Çerkeş Kuraklık Master Planı'nın hazırlanması gibi konular görüşüldü.
Programa Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Belediye Başkanı Hasan Sopacı, Saçak Belediye Bşakanı Ramazan Yarım, Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ceyhun Göl ile kurum müdürleri katıldı.