Çankırı'da öğrenciler deprem bölgesi için kermes düzenledi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da liseli öğrenciler, geliri deprem bölgesine gönderilecek kermes düzenledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenenlere yönelik yürütülen yardım kampanyaları sürüyor.

Hacı Murad-ı Veli İmam Hatip Lisesi öğrenciler tarafından "Tek yürek yardım kermesi" sloganıyla tatlı, yiyecek ve içeceklerin yer aldığı kermes açıldı.

Okulda düzenlenen kermesin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Kermesin düzenlenmesinde emeği geçen genç hayırseverlerimizin bu güzel çalışması elbirliği ile yapılan işlerle yaraların hızlı bir şekilde sarılmasına vesile olacağının en güzel örneğidir. Çankırı eğitim ailesi olarak her bir okulumuz deprem bölgelerindeki yaraları sarmaya gayret etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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