Çankırılı kadınların depremzede çocuklar için ördüğü kışlık giysiler bölgeye ulaştırılacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANKIRI (AA) - Çankırılı kadınlar, depremzede çocuklar için ördükleri oyuncak bebek, atkı, bere gibi malzemeleri bölgeye ulaştırılması için Kaymakamlığa teslim etti.

Orta Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Orta ve Yaylakent belediyelerinin destekleriyle Şehit Gökhan Topal Halk Eğitim Merkezi ile Yaylakent Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, deprem bölgesindeki çocukların soğuktan etkilenmemesi ve destek vermek amacıyla atkı, bere, patik, oyuncak bebekler ördü.

Kursiyerlerin iki haftalık süreçte ördüğü toplam 341 parça malzeme bölgeye gönderilmek üzere Orta Kaymakamlığına teslim edildi.

Kaymakam Mehmet Ali Uzun, malzemelerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ülke olarak zor günlerde bir arada bulunmanın önemine vurgu yapan Uzun, bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması temennisinde bulundu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.