Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, deprem hazırlıklarını anlattı

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Çankırı’da yaşayan hemşehrilerimizin yüzde 60'ı riskli yapıda diyebiliriz." dedi.

Esen, Çankırı Belediyesi Sosyal Tesisi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve birçok ilde yıkıma sebep olan depremler sonrasında Çankırı’da olası deprem öncesi, anı ve sonrası için yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalarını anlattı.

Deprem sürecinde canı ve malı koruyacak önlemler alınabileceğini ve her şekilde güvende kalınabileceğini gördüklerini belirten Esen, "Çankırı Belediyesi olarak yaşadığımız coğrafyanın gerçekleri ile yüzleşmek ve doğaya ayak uydurmak, onunla barışmak zorundayız. Maalesef ülkemizin çoğu kentinde şehirleşme ekilecek araziler üzerinde yoğunlaşmış olup yaşam alanlarının oluşturulması gereken sağlam yerlere ölülülerimizi gömmüş durumdayız. Baştan beri uygulanan plansız, düzensiz ve doğaya uygun olmayan şehirleşmeye ihmaller de eşlik edince ağır sonuçlarını hep birlikte yaşadık ve gördük." diye konuştu.

Deprem korkusunun tüm illerde olduğu gibi Çankırı'da da gündeme geldiğini dile getiren Esen, şöyle konuştu:

"Aynı endişeleri yerel yönetim olarak bizler de yaşıyoruz. Kuzeyinden Kuzey Anadolu Fay Hattı geçen bir şehirde yaşıyoruz. Bu açıdan deprem, bizim de gerçeğimiz. Şehrimiz ve halkımız için elimizden geleni yapmak, tüm imkanlarımızı seferber etmek zorundayız. 7 bin 130 Çankırı merkezde konutumuz, binamız var. 1999 öncesi yapılaşmalar 6 bin civarında. Ciddi bir dönüşüme ihtiyaç var ama coğrafyamız, alüvyonlu sulu zemin. Yapılaşmaya çok müsait değil. Beden bu, biz buna göre gömlek dikeceğiz, yapacak bir şey yok. Dersimize çalışıyoruz ama inşallah yakın zamanda imtihan olmayız. Çankırı’da yaşayan hemşehrilerimizin yüzde 60'ı riskli yapıda diyebiliriz."

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