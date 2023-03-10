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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ilgaz ilçesinde depremle ilgili alınacak tedbirler görüşüldü

AA

Ilgaz ilçesinde depremle ilgili alınacak tedbirler görüşüldü

ÇANKIRI (AA) - Ilgaz ilçesinde depremle ilgili alınacak tedbirlere ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmed Öztürk öncülüğünde ilçede faaliyet gösteren müteahhit, proje müellifleri ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, depremlere yönelik alınabilecek önlemler değerlendirildi.

Öztürk, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Ilgaz'ın iki fay hattının tam ortasında yer aldığını, geçmişte büyük depremler yaşandığını, buna göre tedbir alacaklarını söyledi.

Ilgaz olarak bugüne kadar depreme yeterince hazırlanamadıklarını belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Geçmişte kullanılan malzeme veya zemin analizlerinin eksikliğinden kaynaklı ilçemizdeki mevcut yapılarda eksiklikler bulunmakta. Özellikle 1999 öncesi yapılar tehlike arz ediyor. Bütün bu gerçekleri göz önünde bulundurarak bugün toplantımızı yaptık. Belediyemizin teknik personeli sunumlarını gerçekleştirerek deprem konusunda alınabilecek önlemler, yapılaşma ve imar noktasında atılması gereken adımları Ilgazlı müteahhitler, proje müellifleri ve meclis üyelerimize açıkladılar. Hep birlikte Ilgaz için yapılması gerekenleri yapıp ileride oluşması muhtemel bir depremde zararı en aza indirmek açısından çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben Mehmed Öztürk olarak elimi taşın altına koyuyorum. Vatandaşlarımızdan ricamdır. Lütfen alınacak kararlara uygun, depreme dayanıklı ve Ilgaz’ın şanına yaraşır bir şehirleşmede bizlere destek olsunlar. Ilgaz’ı depreme hep birlikte hazırlayalım."


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