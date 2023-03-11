Çankırı'da damadın tabancasından çıkan kurşunla 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da bir düğünde "maganda kurşunu" isabet etmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Ağzıbüyük köyündeki düğünde damat Ü.D'nin (20) havaya ateş edip silahını beline taktığı sırada silah ateş aldı.

Silahtan çıkan kurşunla S.K. (26) ile K.K (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan S.K, ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken K.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren damat Ü.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



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