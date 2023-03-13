İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'da konuştu: (3)

MALATYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Vatandaşlarımızın oylarını kullanabilmesi için her türlü kolaylığı ortaya koyduğumuzu, kolaylaştırıcı unsuru ortaya koyduğumuzu bir kez daha burada ifade etmek istiyorum." dedi.

Soylu, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'ta milletin gerek cumhurbaşkanlığı seçimi gerekse milletvekilliği seçiminde tercihlerini kullanacaklarını söyledi.

Devlet olarak görevlerinin güvenliği sağlamak, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kararlarına uymak, aynı zamanda da vatandaşın oy kullanmasındaki yükümlülükleri yerine getirebilmek olduğunu belirten Soylu, şöyle devam etti:



"Bunun için de bölge bölge bakan yardımcımızın başkanlığında geçmişte bizim yaptığımız ama bugün deprem bölgesinde olmamız hasebiyle bütün güvenlik birimlerimiz bölgelere ayırdılar. İlgili güvenlik birimlerimiz de ilgili kurullarımız da yani okulların güvenliğinin sağlanmasından seçim döneminde kameraların tekrar kontrol edilmesine kadar, seçim sandıklarının okullardan ilçe seçim kurullarına, oradan diğer seçim kurullarının taşımasına kadar, Yüksek Seçim Kurulunun basacağı oy pusulalarının güvenliğine kadar yüzlerce görevimiz var. Bakanlık olarak da yüzlerce görevimiz var. Bu görevlerin hepsini diğer seçimlerde olduğu gibi takip edeceğiz, gerçekleştireceğiz. Seçime hem vatandaşlarımızın katılması, demokratik seçimlerin bütün unsurlarının ortaya konulması, güvenliğinin sağlanması hususunda adımlarımızı gerçekleştireceğiz."

Deprem bölgesine ait özel bir durum olduğunu dile getiren Soylu, "Buradan başka illere giden vatandaşlarımız, bunlar seçim döneminde belki orada kalacaklar, doğal olarak da oyu orada kullanacaklar. Eğer orada kalacak, orada oy kullanacaksa Yüksek Seçim Kuruluyla da istişare yaparak ayın 17’si 23.59’a kadar onların kendi vilayetlerine, bulundukları yere, otelse otel, yurtsa yurt, eğer seçim döneminde orada kalacaklarsa veya bir başkasının evine geçmişlerse veya bir başkası kendilerine ev vermişse ve orada kalıyorlarsa oraya e-Devlet üzerinden, nüfus idarelerimiz üzerinden ve nüfusmatikler üzerinden, nüfus idarelerinde veya başka alanlarda bulunan nüfusmatikler üzerinden kayıtlarını yerleşim yeri adreslerine alabilecekler. Böylece 17’si 23.59’a kadar bunu sağlayacaklar." diye konuştu.

- "354 çadır kent tespit edildi"



Soylu, kendi il ve ilçelerinde yaşayan vatandaşların durumu hakkında da bilgi vererek şunları kaydetti:

"Kendi evlerinde yaşayan vatandaşlarımız var. Kendi evlerinde yaşayan vatandaşlarımızın adreslerini almalarına herhangi bir gerek yok. Orada oylarını kullanacaklar. Belki okullarında hasar vardır ama Yüksek Seçim Kuruluyla beraber valilerimiz güvenliğini sağlayabileceği alanlarda onların oy kullanmalarını temin eden, kendi bölgelerindeki yerlerini oluşturacağız veya onların oy kullanabilecekleri bir adresi göstereceğiz. Bu birincisi. İkincisi; evleri yıkılan, ağır hasarlı olan, evlerine giremeyecek olan, orta hasarlı olan vatandaşlarımız da eğer çadır kentlerde yaşıyorlarsa, eğer konteyner kentlerde yaşıyorlarsa onlar için de bir çözümümüz var. Onlar için çözümümüz şu; Çadır kentleri şimdi nüfus idaresinin mekansal adrese kayıt sistemine işliyoruz. Zaten kanunlarımızda bu açıktır ve sarihtir. Kanunlar diyor ki çadır kentlerde, konteyner kentlerde bu tip geçici alanlarda afet zamanlarında kaydınızı yerleşim yeri adresinize alabilirsiniz. Kanunun ortaya koyduğu bu çerçeve içerisinde bizim yapmamız gereken de çadır kentleri ve konteyner kentleri diğer alanlar gibi mekansal adrese dayalı kayıt sistemine, yani MERNİS'e, nüfus idaresine işlemektir.



354 çadır kent tespit edildi. 23 kurulumu biten konteyner kentler vardı, bunlar tespit edildi. Buraya giren vatandaşlarımız eğer isterlerse, çünkü bu ildedirler veya ilçededirler, onların zaten seçmen kayıtları alsalar da almasalar da kendi adreslerinde vakidir. Ama 'Ben çadır kente almak istiyorum, konteyner kente almak istiyorum, zaten burada kalacağım, adresim de burada olsun, eğer sandığı buraya getirirlerse oyumuzu da burada kullanırız.' Yüksek Seçim Kurulunun bazı konteyner kentlerde sandık kurulabilmesi, çadır kentlerde sandık kurulabilmesine dair alabileceği karardan sonra, ona kendileri karar verecekler, orada oylarını kullanabilirler. Yani vatandaşlarımızın oylarını kullanabilmesi için her türlü kolaylığı ortaya koyduğumuzu, kolaylaştırıcı unsuru ortaya koyduğumuzu bir kez daha burada ifade etmek istiyorum."

- "YSK'nin gözetimi, denetimi ve talimatları çerçevesinde gerçekleştirilecektir"



Yıkılan binalardan adreslerini almak istemeyenler için de adreslerin kapatılmayacağını, orada oy hakkının olabileceğini dile getiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani o adresini kapatmıyoruz, orada da oy hakkının olabileceğini ama alırsa da çadır kentlerde kurulabileceğini, o adreste de muhakkak ki bir okul tanımlanacağını, muhakkak ki bir oy kullanabilecek bir alan tanımlanabileceğini buradaki vatandaşlarımıza söylemek istiyoruz. Bu ne zamana kadar, 17’si akşamı 23.59’a kadar. Daha sonraki süreç Yüksek Seçim Kuruluna geçmektedir. Yüksek Seçim Kuruluna geçtiği zaman da oradaki süreç de şöyle işler. Yüksek Seçim Kurullarına müracaat eder vatandaşlarımız, der ki 'Ben şu çadır kente almak istiyorum', der ki 'Ben bu konteyner kente almak istiyorum', der ki 'Ben başka bir ile taşındım, bu adrese almak istiyorum' o da her dönem olduğu gibi bütün vatandaşlarımıza açık olduğu gibi sadece depremzedelere değil bir önceki tanımım sadece depremzedelere açık ama ikinci tanımım yani Yüksek Seçim Kuruluyla ilgili süreç askı süreci başladığı andan itibaren adres nakli süreci tamamen Yüksek Seçim Kurulunun gözetimi, denetimi ve talimatları çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Ve onlar da bu talimatların ortaya koyduğu çerçevede bütün kamu bunun gereğini yerine getirecektir.



Elbette burada denetimsiz midir, hayır denetimlidir. Yani bu süreçlerin tamamı kanunun verdiği ölçüler, kanunun ortaya koyduğu çerçeve içerisinde de denetime tabidir ve açıktır. Bunun da altını çizmek istiyorum. Şu anda toplam 377 bizim tespit ettiğimiz alan var, çadır kent artı kurulumu biten konteyner kent. Bunlar bu gece yarısına kadar, yani geçtiğimiz gece yarısına kadar 51 tanesi mekansal adrese dayalı kayıt sistemine kaydedilmiştir. Her çadır numarasıyla, her konteyner numarasıyla aynen bir mahalle gibi, aynen bir ev adresinin numaratajı gibi kaydedilmiştir. Diğerleri de bu akşama kadar kaydedilecektir. Arkadaşlarımız çalışmayı gece yarılarına, sabaha kadar sürdürmektedir."



(Bitti)



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