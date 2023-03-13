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Çankırı Belediyesi personeli mesaiye İstiklal Marşı okuyarak başladı

AA

Çankırı Belediyesi personeli mesaiye İstiklal Marşı okuyarak başladı

ÇANKIRI (AA) - İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü dolayısıyla Çankırı'da belediye personeli mesaiye İstiklal Marşı okuyarak başladı.

Çankırı Belediyesi tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla belediye binası önünde tören düzenlendi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yılına ulaşmanın gurur ve mutluluğunu taşıdıklarını söyledi.

İstiklal Marşı'nın sadece uyak ve kafiyenin ötesinde olduğunu belirten Esen, "Her kelimesi önemli anlamlar ifade eden, yaşanmış ve yaşanacakları ihtiva eden, atalarımızın bize miraslarını ve manevi ruhunu gelecek nesillere aktarmamıza vesile olan ve gençleri cesaretlendiren İstiklal Marşı'mızı hep birlikte okuyacağız. Sonrasında da mesaimizi aksatmadan, mensubiyet duygusu ile görevlerimizi yerine getireceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından tüm personel, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra mesaiye başladı.

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