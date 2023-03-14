Yaylakent'te bir engelliye akülü araç hediye edildi

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesindeki bir engelliye akülü araç hediye edildi.

Afyonkarahisar Valiliği himayesinde Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanlığı ve Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan 85 araçtan biri, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede'nin girişimleri sonucu beldede yaşayan engelli Yadigar Yayabaşı'na ulaştırıldı.

Akülü aracın teslim edilmesi sırasında duygulanan Yayabaşı, Dede ile Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Yayabaşı'nın oğlu Emin Yayabaşı da babasının uzun süredir şeker hastası olduğunu, 5 yıldır da yürüyemez durumda bulunduğunu kaydetti.

Dede de daha önce Yayabaşı'nı ziyareti sırasında kendisinden akülü araç talebinin olduğunu, imkanlar doğrultusunda hayırseverlerin sayesinde bu aracı temin ettiklerini ifade etti.

Herkesin engelli adayı olduğuna dikkati çeken Dede, "Bugün iyi olabiliriz ama geleceğimizde ne olacağımızı Allah bilir. O yüzden engelleri aşarak engelliye sahip çıkacağız. Tüm engelleri beraber aşmalıyız diye düşünüyorum." dedi.





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