Çankırılı lise öğrencileri Japon öğrencilerle çevrim içi seminerde buluştu

Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da lise öğrencileri, Japon öğrencilerle, "Japonya ve Türkiye'de Kültürlerin Tanıtımı ve Afet Eğitim Programı"nda çevrim içi olarak bir araya geldi.

JİCA-Türk Japon Vakfı tarafından organize edilen çevrim içi seminer, Maiko High School, Hyogo ve Çankırı TOBB Fen Lisesi arasında JİCA-TJV Türkiye Sorumlusu Doç. Dr. Emin Özdamar moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

İngilizce olarak organize edilen seminerde okul müdürü Doğan Yıldız, İngilizce öğretmeni Elif Genç ve fizik öğretmeni Oktay Barut konuşma yaptı.

TOBB Fen Lisesi öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde hazırladıkları sunumlarla Çankırı şehrini ve kültürünü tanıtırken, Japon öğrenciler de kendi ülke ve kültürlerine ait sunumlar gerçekleştirdi.

Seminerde, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinildi.











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