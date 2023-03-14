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Çankırı'da başhekim sağlık çalışanlarının çocuklarını ziyaret ederek teşekkür mektubu verdi

AA

Çankırı'da başhekim sağlık çalışanlarının çocuklarını ziyaret ederek teşekkür mektubu verdi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı Devlet Hastanesi Başhekimi Tolga Aydın, 14 Mayıs Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarının çocuklarını ziyaret ederek onlara yazdığı mektubu verdi.

Aydın, Çankırı Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının çocuklarının okullarına giderek onlarla görüştü.

Aydın, çocuklara ailelerinin özellikle koronavirüs salgını döneminde hastaların sağlığına kavuşturulması amacıyla yoğun çalışma saatleri olduğunu, bu yüzden kendilerine yeterince vakit ayıramadıklarını belirtti.

Aileleriyle yeterli vakit ayıramadıkları için çocukların gösterdikleri fedakarlıktan dolayı teşekkür eden Aydın, İl Sağlık Müdürü Hüseyin Sarıkaya ile kendisinin imzasıyla yazılmış mektubu verdi.

Mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"En kıymetlileri dahil her şeyi, tereddüde mahal bırakmaksızın, gözlerini kırpmadan geride bırakma cesaretini meslekleri ve hastaları için var gücüyle çabalama azmini kalbinde taşıyan değerli meslektaşımızın kıymetli evladı. Sana yazmış olduğumuz bu satırlar, kelimelerin dahi ifade edemeyeceği hislerimizin harfler ile hayat bulma çabasıdır. Baban-annen sana ve ailene ayırması gereken o değerli vakitleri hastalarımız, hastanemiz ve vatanımız daha iyi olsun diye kurumunda geçirmek zorunda kaldı. Akranların pandemi döneminde aileleri ile doyasıya zaman geçirirken senin camın ardından el salladığını, ona olan özlemini arada bir mesafe ile gidermeye çalıştığını tüm benliğimizle biliyoruz. Tüm bu sebeplerle akranlarına kıyasla baban-annen ile daha az paylaşımda bulunarak daha büyük özlemle büyüdün/büyüyeceksin. Lakin babanın-annenin meslektaşlarından oluşan kocaman bir aileye sahip olduğunu unutma. Kıymetli meslektaşımızın biricik evladı, sana ithafen nakşettiğimiz sözcükler ile aslında anlatmaya çalıştığımız, sana bir teşekkür borçlu olduğumuz."

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