Çerkeş'te "Ülkemizin ve İlçemizin Deprem Gerçeği" konferansı düzenlendi

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ÇANKIRI (AA) - Çerkeş ilçesinde "Ülkemizin ve İlçemizin Deprem Gerçeği" konulu konferans düzenlendi.

Çerkeş Kaymakamlığı, Çerkeş Belediyesi ve Çerkeşliler Sosyal Kültürel Yardımlaşma Derneği tarafından Çerkeş Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, katılımcılara Bolu, Çankırı, Ankara arasındaki bölgenin deprem tehlikesi hakkında bilgi verdi.

Çerkeş ilçesinin de üzerinde bulunduğu Kuzey Anadolu Fay Hattı konusunda da bilgi veren Seyitoğlu, Çerkeş'te zemin etütlerinin hakkıyla yapılması, bina inşaatındaki denetlemelerin taviz verilmeden yerine getirilmesi hakkında uyarılarda bulundu.

Programa, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkan Vekili Kamil Aktar, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık, Saçak Belediye Başkanı Ramazan Yarım, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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