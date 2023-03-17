Deprem kuşağındaki Çankırı'da afet lojistik üssü kuruluyor

ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Çankırı Belediyesi, deprem kuşağındaki kentte önlem almak için afet lojistik üssü kuruyor.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından harekete geçerek kenti depreme hazırlıklı hale getirmek için çalışmalara başladı.

Bu kapsamda Belediyeye ait Kirazlıdere mevkisindeki 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip lojistik ve destek merkezi, deprem üssüne dönüştürülecek.

Merkezde temel ihtiyaç malzemeleri, kuru gıda, battaniye, arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak malzemelerin yanı sıra Belediye personelince yapımına başlanan mobil mutfak, tuvalet, banyo, karavan gibi malzemeler de hazır halde bulundurulacak.

Ayrıca Çankırı Belediyesince oluşturulacak gönüllülük projesi ile vatandaşların herhangi bir afet durumunda arama kurtarma çalışmalarına ve sonrasındaki hizmetlere destek vermeleri sağlanacak.

- Kahramanmaraş merkezli depremlerde ihtiyaçları gördüler

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AA muhabirine, afet durumlarında öncelikli ihtiyaçların neler olduğunu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye gittiklerinde gördüklerini söyledi.

Depremlerin ardından, seyyar tuvalet, banyo, seyyar fırın ve yemekhane gibi ihtiyaç malzemelerinin yapımına başladıklarını belirten Esen, "İnşallah bittikten sonra yakın zamanda deprem bölgesine bunları göndereceğiz ve üretimlerine devam edeceğiz. Bu süreçte geçici de olsa barınma ihtiyaçları olan karavan tarzı imalatlarımızı da gerçekleştiriyoruz. Seyyar konteyner, bunların da üretimine geçeceğiz. İnşallah ilerleyen süreçte Çankırı'da böyle bir felaketle karşılaşmayız ama Çankırı birinci derecede deprem bölgesi." dedi.

Belediyeye ait mevcut lojistik merkezi bulunduğunu, burada afet durumlarında ihtiyaç malzemelerini hazır hale getireceklerini dile getiren Esen şöyle devam etti:

"Lojistik merkezi olarak yaptığımız 4 bin 500 metrekarelik kapalı alanımız var. Burada afet durumlarında ihtiyaçları sağlamak için depoları battaniye, erzak, teçhizatla doldurup afet durumlarında sevkiyatlarını sağlayacağız. Konteynerler bölgesi gibi hizmet edebilecek lojistik destek merkezimiz olacak. Akabinde Çankırı'da konteyner kent gibi bir alan düşünüyoruz. Bunlar için de gerek AFAD’dan gerekirse Kızılaydan destek isteyeceğiz. Eksik olan bölümleri de tamamlayıp deprem gelmeden, bir afet yaşamadan inşallah böyle bir alan oluşturacağız, altyapısıyla, üstyapısıyla. Oradaki yaşam koşullarına hizmet edebilecek mescidiyle, lokantasıyla ilerleyen süreçte inşallah bunları da gerçekleştireceğiz."

- "Ülkemizin her yerinde hizmet edebilecek ekip oluşturmayı düşünüyoruz"

Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde arama kurtarma ekiplerinin olduğunu, ancak bunun yeterli olmadığını aktaran Esen şunları kaydetti:



"Ülkemizin her yerinde hizmet edebilecek böyle bir ekip oluşturmayı düşünüyoruz. Yani ekip sayısını çoğaltmayı düşünüyoruz. Öncelikle bizim kendi bünyemizde bu işe yatkın bir sürü arkadaşımız var. Bunlarla planladığımız 90 kişilik ekip oluşturacağız. En önemlisi afet gönüllüleri, yani 'Çankırı Gönüllüleri' diye sitemizde form sayfası açtık. Burada arama kurtarma ve akabinde destek hizmetleri verebilecek gönüllü arkadaşlarımızı üye yapıyoruz. Gayemiz sadece Çankırı Belediyesi personeli değil ilaveten STK'lerde, özel sektörde çalışan bu işe meyli olan yetenekli ustalarımızı, emeklilerimizi de afet durumlarındaki arama kurtarma ekibimizin içine dahil etmek istiyoruz. En azından koordineli hareket edebilelim."

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