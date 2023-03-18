Orta'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü kutlandı

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ÇANKIRI (AA) - Orta ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Mehmet Ali Uzun ile Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay Atatürk Anıtı'na çelek sundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören sona erdi.

Kaymakam Uzun ile beraberindekilerin şehit kabirlerini ziyaret etmesinin ardından program Yıldırım Beyazıt Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.

Buradaki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, katılımcılara üzüm hoşafı ile ekmek ikram edildi.

Programda Kınalı Ali tiyatro oyunu sergilendi, şiirler okundu.

Programa Kaymakam Mehmet Ali Uzun, Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay, Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.





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