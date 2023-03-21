Çankırı'da baharın gelişi yüzlerce yıldır "Akyel Şenliği" ile kutlanıyor

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde, baharın gelişi geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan "Akyel Şenliği" ile kutlandı.



Cemrenin toprağa düşmesi, karın erimesi ve kışın sona ermesini kutlamak amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, ilk olarak köyde bulunan mezarlıkları ziyaret etti.

Daha sonra yanlarında getirdikleri kuru yemiş ve şekerlemeleri birbirlerine ikram eden vatandaşlar, yardımlaşmanın önemine dikkati çekti.

Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, şenliğin yaklaşık 460 yıldır sürdüğünü söyledi.

Gelenek olarak, kış boyunca yiyeceği azalan vatandaşların baharın gelmesiyle kışı sağ salim atlatmayı kutlatmak amacıyla toplandığını belirten Dede, "Vatandaşlar yiyeceklerini bir arada toplayarak paylaşım yapar. Bu, birlik ve beraberliğin, paylaşımın adıdır. Eskiden vatandaşlar şenlikte birbirlerine buğday, un, bulgur gibi yiyecekler verirdi, günümüzde ise bunun yerini kuru yemiş ve şekerleme aldı." diye konuştu.





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