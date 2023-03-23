Ilgaz ilçesinde kapalı yüzme havuzu yapılacak

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde kapalı yüzme havuzunun yapılacağı bildirildi.

Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Ilgaz'da bilim, kültür ve spor alanlarında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Ilgaz'da spor, bilim ve kültürel faaliyetlerini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını aktaran Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Bina ve tesislerimizin de sayısını artırmaya devam ediyoruz. İlçemiz kapalı spor salonunu yıkıp yeni salonu inşa ettik. Salonun hemen yan tarafına bir adet gençlik merkezi ve bir adet kapalı halı sahayı yaparak ilçemize kazandırdık. Ayrıca 2021 yılında faaliyete aldığımız çok amaçlı gösteri ve konferans salonumuzu yaptık. Şimdi ise kapalı yüzme havuzumuzun temelini atıyoruz. Yukarı Mahallede ilçemiz Orman İşletmesinin alt tarafında bulunan atıl durumdaki parkın bulunduğu alana havuzumuzu yapacağız. Kapalı havuzda gençlerimiz yüzecek. Günün yorgunluk ve stresini atıp yüzme kabiliyetlerini artıracak. Burada oluşturacağımız spor salonu ve kafeterya ile sosyalleşecek."

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