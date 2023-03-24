Halk eğitim kursları beldedeki kadınlara gelir kapısı oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇANKIRI (AA) - Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinde açılan kurslar, beldedeki kadınlara gelir kapısı oldu.

Orta ilçesi Şehit Gökhan Topal Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde Yaylakent beldesinde açılan kursta oyuncak bebek yapımı ve filografi gibi eğitimler veriliyor.

Beldedeki kadınlar, kurslarda aldıkları eğitimle yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Usta öğretici Emine Bezci, AA muhabirine, beldede yaklaşık 8 aydır kurs açtıklarını, kadınların kurslara yoğun ilgi gösterdiklerini söyledi.

İlginin gün geçtikçe arttığını belirten Bezci, "El sanatları arasında ahşap boyama, tel kırma, filografi, amigurumi çalışmalarımız bulunuyor. Kursumuzun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kursiyer Filiz Karagöz de kurslarda yaptıkları ürünleri satarak gelir sağladıklarını dile getirdi.

Kendilerine destek veren Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede ve eşine teşekkür eden Karagöz, kursta güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.

Kursiyer Gökmen Yazıcıoğlu da kurslar sayesinde çeyiz yaptıklarını, yaptıklarından bazılarını da satarak aile ekonomilerine katkıda bulunduklarını ifade etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.