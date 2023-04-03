Yaylakent Belediyesi ihtiyaç sahiplerine iftar öncesi sıcak yemek dağıtımı yapıyor

ÇANKIRI (AA) - Yaylakent Belediyesi, beldede belirlenen ihtiyaç sahiplerine iftar öncesi sıcak yemek dağıtımı yapıyor.
Her gün ihtiyaç sahibi 150 aileye iftarda sıcak yemek götüren belediye ekipleri, yaşlıları ise evlerinde ziyaret edip dertlerini dinliyor, evlerinin temizliğini yapıyor.
Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede, yemeklerin hazırlandığı mutfağı ziyaret ederek, çalışanlara kolaylık diledi.
Başkan Dede, "Hayırseverlerin desteği ile beldemiz ve mahallelerimizde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ramazan ayında sıcak iftar yemeği verilmesi çalışması yapıyoruz." dedi.
Dede, böyle güzel bir çalışmaya katkı sağlayan herkese teşekkür ettiğini belirtti.