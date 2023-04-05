Çankırı'da yakalanan 3 DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ içinde geçmiş dönemlerde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan Irak uyruklu M.B.H, M.H.M.A, R.H.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmelerine karar verilen şüpheliler, geri gönderme merkezine teslim edildi.





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