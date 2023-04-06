Çankırı'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu, tarihi eser ve makaron ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satan, kullanan, kaçakçılık suçlarını işleyen kişi ve iş yerlerine yönelik operasyon düzenlendi.

İl merkezinde bir adreste ve şüpheli üzerinde yapılan aramada, 6 bin 480 makaron, 2 bin 500 boş sigara paketi, 13 sentetik ecza hapı, 20 değişik boyutlarda bronz sikke, 3 kapak benzeri tarihi eser niteliğinde obje ile 1 kafası ve gövdesi ayrı olarak küçük heykel ele geçirildi.

Yakalanan zanlı gözaltına alındı.

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