Orta Kaymakamı Uzun geçici görevle Adıyaman Vali Yardımcılığına atandı

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'nın Orta Kaymakamı Mehmet Ali Uzun, geçici görevle Adıyaman Vali Yardımcılığına atandı.



Uzun, İçişleri Bakanlığınca geçici olarak Adıyaman Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.



Bu kapsamda Şabanözü Kaymakamı Mehmet Zahit Uzun da Orta Kaymakamlığına vekalet edecek.







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