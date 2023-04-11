Çankırı'dan deprem bölgesindeki öğrencilere destek

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da başlatılan "Okullar açılıyor, bir çanta da Ilgaz'dan" projesi kapsamında toplanan çanta ve kırtasiye malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.

Ilgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından temel eğitim ve ortaöğretime devam eden öğrencilere katkı sağlamak amacıyla "Okullar açılıyor, bir çanta da Ilgaz'dan" projesi başlatıldı.

Proje kapsamında toplanan ve içinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çantalar ile Ilgaz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerleri tarafından örülen atkı ve bereler Hatay'ın Erzin İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Kenanoğlu’na teslim edildi.

Ilgaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Bahçeci, yaptığı açıklamada, depremin ilk gününden itibaren tüm imkanlarını seferber ettiklerini, yardım çalışmalarına farklı etkinliklerle devam edeceklerini kaydetti.





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