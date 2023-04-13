Çankırı'da bir araçta 18 bin makaron ele geçirildi

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 18 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde satan, satışa arz eden, kullanan ve kaçakçılık suçlarını işleyenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 18 bin dolu makaron ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.





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