Çankırı merkezli 24 ilde dolandırıcılık operasyonu

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı merkezli 24 ilde yabancı uyrukluları dolandıran şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yabancı uyruklu kişileri, ikamet belgesi, kimlik gibi resmi belgeler çıkartmak vaadiyle para alıp dolandıran ve bu şekilde elde ettikleri yaklaşık 20 milyon lirayı aklamaya çalışan şüphelilere yönelik Çankırı merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Suç gelirinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarını işledikleri şüphesiyle 58 zanlıya yönelik operasyonda belirlenen ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 5 banka kartı, 3 bilgisayar, 1 tablet, 11 hafıza kartı,1 ruhsatsız tabanca, 11 cep telefonu ve çok sayıda sahte resmi belge ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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