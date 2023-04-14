Çankırı'daki iletişim müzesi ziyaretçilerini geçmişe götürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çankırı'daki iletişim müzesi ziyaretçilerini geçmişe götürüyor

AA

Çankırı'daki iletişim müzesi ziyaretçilerini geçmişe götürüyor

ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Çankırı'daki Radyo ve İletişim Müzesinde sergilenen eski iletişim aletleri, ziyaretçilerine nostalji yaşatıyor.

Çankırı Belediyesi tarafından 2005 yılında Karataş Mahallesi'ndeki tarihi Sarıkadı Konağı restore edilerek müzeye dönüştürüldü.

Çankırı'da "Radyocu Ferit" olarak bilinen Ferit Akalın'ın 1923 yılından 1970'e kadar biriktirdiği yaklaşık 90 radyo ile geçmişten bugüne kullanılan telgraf, radyo, eski televizyon ve yerel gazeteler gibi 200 civarında araç gereç, burada sergilenmeye başlandı.

Müze ilerleyen yaştaki ziyaretçilerine çocukluk yıllarını hatırlatırken, küçük yaştakilere de iletişim teknolojisinin ne kadar geliştiği hakkında bilgi veriyor.

Ziyaretçilerden Ahmet Dönmez, AA muhabirine, Çankırı Karatekin Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü'nde öğretim üyesi olduğunu söyledi.

Müzede çok nadide parçalar bulunduğuna işaret eden Dönmez, "Biz meslek icabı da geldik, öğrencilerimizi de getirdik, gezdirdik. Onların ufkunu açması, iletişimin tarihinin nasıl geliştiği açısından da çok önemli veriler sunuyor. Aynı zamanda Çankırı'nın turistik hayatına da önemli katkı sağlayacak. Bunun gibi mekanların çoğalmasının hem Çankırı'nın hem de burada yaşayanların lehine olacağını düşünüyorum." dedi.

Burcu Dönmez de her sabah radyo dinleyerek güne başladığını dile getirerek, "Müzede sergilenen eski radyoları görünce teknolojinin ne kadar ilerlediğini gördük. Müzenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

- "Müze geçmişe götürdü beni"

Emekli öğretmen Hüdaverdi Değirmenci ise radyo işçiliğinin eskiden bu kadar iyi olduğunu bilmediğini anlattı.

Müzede en çok dikkatini çekenin sese duyarlı radyo olduğunu belirten Değirmenci, "Müze geçmişe götürdü beni. Güzel şeyler hissettim. Radyoların çoğu kullandığımız eşyalardandı. En çok daktilo ve diğer çalışma araçları hayatımda etkili olan araçlardır, çoğunu okullarda kullanmışızdır. Bugünle kıyaslandığında eski iletişim aletleri geri gibi gözükebilir ama eskiden de haberleşme ve radyo muhakkakmış." diye konuştu.

Emekli hemşire Rahile Topal da müzeyi gezerken anılarının canlandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Müzede sergilenen birçok radyoyu önceden gördüm ve kullandım. Geçmişte de böyle teknolojinin olduğunu biliyordum da bu kadar olabileceğini bilmiyordum. Benim de kullandığım radyolar var burada. Görünce çocukluğuma döndüm. Anne babalarımızın, dedelerimizin radyolarını hala evde saklıyoruz. Nostalji olarak çocuklarımıza gösteriyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çankırı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çankırı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çankırı merkezli 24 ilde dolandırıcılık operasyonu
YEREL HABERLER Çankırı merkezli 24 ilde dolandırıcılık operasyonu
Çankırı'da BAKAP kapsamında 4 proje hayata geçirilecek
YEREL HABERLER Çankırı'da BAKAP kapsamında 4 proje hayata ...
Çankırı'da bir araçta 18 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Çankırı'da bir araçta 18 bin makaron ele geçirildi
Çankırı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünden deprem bölgesine konteyner desteği
YEREL HABERLER Çankırı'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünden deprem ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.