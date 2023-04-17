Çankırı'da Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da 47. Turizm Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Muammer Ovacıklı, Anıt Alanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Daha sonra İl Kültür ve Turizm Müdürü Muammer Ovacıklı ile beraberindekiler Vali Abdullah Ayaz'ı makamında ziyaret etti.

Vali Ayaz, burada yaptığı açıklamada, turizmde kamu ve özel sektör temsilcilerini bir arada görmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Turizmi canlandırmak adına çalışmalar yapıldığını aktaran Ayaz, "Turizme kamu olarak da biz de valilikler, belediyeler olarak özel sektörün yolunu açmak, onlara turizm faaliyeti imkanı verebilecek altyapıyı sağlayarak, kendilerine destek olmak amacıyla gayret gösteriyoruz." dedi.





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